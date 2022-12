Il domani tra di noi film stasera in tv 6 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il domani tra di noi è il film stasera in tv martedì 6 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il domani tra di noi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Mountain Between Us

DATA USCITA: 23 novembre 2017

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Hany Abu-Assad

CAST: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters, Vincent Gale

DURATA: 112 Minuti

Il domani tra di noi film stasera in tv: trama

Ashley Knox (Kate Winslet) è una fotoreporter di successo, in viaggio per partecipare alle sue nozze, Ben Payne (Idris Elba) è un medico di ritorno da una conferenza, per un’operazione chirurgica programmata nel giorno seguente. Entrambi devono prendere un aereo da Salt Lake City che però a causa di un guasto tecnico il volo viene annullato. I due estranei sono entrambi desiderosi di arrivare a destinazione, si accordano per affittare un piccolo aeroplano. Purtroppo una volta in volo il piccolo aereo precipita in una desolata montagna innevata. Il medico si rompe alcune costole e si frattura una gamba.

Il medico e la giornalista, estranei fino a poche ore prima, dovranno unire le forze e usare tutte le conoscenze a loro disposizione per scendere a valle. Il loro cammino sarà lungo e pericoloso. I due dovranno affrontare tante difficoltà ma avranno modo di dare spazio ai ricordi, racconti personali, e ben presto tra loro nascerà un’inaspettata attrazione reciproca.

Il domani tra di noi recensione

È un survival movie dove i protagonisti lottano aspramente per la sopravvivenza in condizioni estreme. Diventa poi un film romantico quando i due protagonisti da sconosciuti si innamorano. La trama non è particolarmente innovativa o interessante tuttavia il film è ben fatto con una buona regia e una discreta sceneggiatura. Molto curata e di grande qualità è la fotografia della bravissima Mandy Walker. Ottima la recitazione dei due attori protagonisti: Kate Winslet e Idris Elba, entrambi credibilissimi nei rispettivi ruoli.

Il domani tra di noi film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Charles Martin.

Al Box Office Usa Il domani tra di noi ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 29,5 milioni di dollari e 10,1 milioni di dollari nel primo weekend.

Il domani tra di noi streaming

Il domani tra di noi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il domani tra di noi film stasera in tv: trailer

