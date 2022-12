Nati stanchi film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, streaming

Nati stanchi è il film stasera in tv mercoledì 7 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nati stanchi film stasera in tv: cast e regia

La regia è di Dominick Tambasco. Il cast è composto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano.

Nati stanchi film stasera in tv: trama

In una Sicilia classicamente ritratta negli stereotipi più semplici, i due scansafatiche trentenni Salvo e Valentino (Ficarra e Picone) fingono di cercare lavoro, partecipando a tutti i concorsi possibili, e di volersi sposare con le loro eterne fidanzate. In realtà sperano che il loro limbo di spensieratezza duri per sempre. Un giorno tutto cambia: a Milano per un concorso da bibliotecario vengono scambiati per mafiosi e inseguiti dalla polizia, vincono il concorso e si ritrovano a due passi dall’altare. Ci vorrebbe un miracolo per toglierli dai guai…

Nati stanchi streaming

Nati stanchi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Nati stanchi film stasera in tv: trailer

