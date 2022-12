Segui il tuo cuore film stasera in tv 8 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Segui il tuo cuore è il film stasera in tv giovedì 8 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Segui il tuo cuore film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Charlie St.Cloud

DATA USCITA: 21 gennaio 2011

GENERE: Drammatico, Sentimentale, Fantasy

ANNO: 2010

REGIA: Burr Steers

CAST :Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew, Augustus Prew, Donal Logue, Kim Basinger, Ray Liotta, Dave Franco, Matt Ward, Miles Chalmers, Jesse Wheeler

DURATA: 99 Minuti

Segui il tuo cuore film stasera in tv: trama

Charlie St.Cloud è un appassionato di competizioni in barca a vela. Spesso porta conse anche il suo fratello più piccolo Sam. Una sera Charlie mentre ha in custodia Sam è vittima di un incidente stradale. Sam muore mentre Charlie sopravvive miracolosamente. Questo avvenimento gli sconvolge la vita e a distanza di cinque anni fa il guardiano del cimitero in cui il fratello è sepolto. Non va più in barca e ogni sera al tramonto allena il fratello che fa la sua puntuale ricomparsa. Nel momento in cui nella sua vita entra Tess, sua ex compagna di scuola e ora in procinto di partire per un viaggio del mondo in solitario in barca a vela, Charlie sembra pronto a rinunciare all’amore per restare fedele a Sam.

Segui il tuo cuore film stasera in tv: curiosità

L’attrice Amanda Crew ha rivelato che si è allenata duramente per interpretare il suo personaggio in particolare ha dovuto imparare le tecniche della vela, e per lei non è stato affatto facile (al contrario di Zac Efron, più atletico) e spesso si è ritrovata piena di lividi.

Allo stesso tempo Amanda ha rivelato che proprio grazie agli allenamenti continui sul set e in palestra, non è mai stata così in forma come quando ha girato Charlie St. Cloud.

Segui il tuo cuore streaming

Segui il tuo cuore streaming sarà visibile gratuitamente anche sul sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Segui il tuo cuore film stasera in tv: trailer

