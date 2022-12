Passaporto per la libertà: trama e anticipazioni 9 dicembre 2022

Passaporto per la libertà è la fiction in onda stasera in tv venerdì 9 dicembre 2022 in prima serata su Canale 5. Si tratta della miniserie drammatica brasiliana trasmessa su TV Globo basata sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Passaporto per la libertà trama episodio 6. Al ricevimento in onore di Goebbels, Helena viene fermata mentre sta per servire una bevanda avvelenata all’ospite d’onore. I nazisti la picchiano a morte e la impiccano senza neanche processarla; Aracy e Joao sono sempre più angosciati da quanto vedono accadere intorno a loro, e come se non bastasse Joao viene prelevato dalla Gestapo, che gli contesta le irregolarità commesse in seno al consolato. Il viceconsole riesce a fuggire: una volta tornato in sede, scopre che il consolato è stato bombardato e che Aracy e il console sono imprigionati all’interno di una stanza.

Passaporto per la libertà trama episodio 7. La Germania è in piena guerra e Aracy, per tutelare suo figlio, è costretta a farlo tornare in Brasile con sua madre. La città di Amburgo subisce pesanti bombardamenti e gli ebrei che vivono nel paese sono sempre più in difficoltà. Joao scopre, da un militare in congedo, che l’esercito tedesco intende sterminare tutti gli ebrei e colpisce anche bambini innocenti. Questo, unito al fatto che sempre più cittadini ebrei vengono deportati per andare nei campi di lavoro, spinge il viceconsole a rilasciare più visti possibile. Nel frattempo Aracy, per sdebitarsi con l’uomo che ha salvato suo figlio, è costretta a chiedere un favore a Zumkle.

