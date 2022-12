Un giorno per caso film stasera in tv 13 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Un giorno per caso film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: One fine day

GENERE: commedia / sentimentale

ANNO: 1996

REGIA: Michael Hoffman

CAST: George Clooney, Michelle Pfeiffer, Charles Durning, Pete Hamill, Joe Grifasi, Jon Robin Baitz, Ellen Greene

Un giorno per caso film stasera in tv: trama

Melanie è un architetto di New York in carriera. Jack è un giornalista che vuole smascherare la corruzione dell’amministrazione comunale. I due però sono genitori single, di un maschietto lei e di una femminuccia lui. Un giorno Melanie e Jack tardano per una casualità entrambi ad accompagnare i figli a scuola in tempo per una gita. La classe è già partita e i due genitori si trovano a dover affrontare un’intero giorno di appuntamenti lavorativi importanti, ma senza babysitter. Così trovano come miglior soluzione quella di fare a turni per badare i due bambini..

Un giorno per caso film stasera in tv: curiosità

Il titolo originale del film è ispirato alla canzone del 1963 One Fine Day dei The Chiffons. Il brano è anche la colonna sonora della pellicola.

Il regista voleva come interprete di Jack Kevin Costner o Tom Cruise. Alla fine venne scelto George Clooney.

La pellicola ha avuto un buon successo di critica e di botteghino, con oltre 97 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Un giorno per caso è stato nominato agli Oscar per la migliore canzone For The First Time.

I due protagonisti sono stati entrambi in film su Batman: George Clooney in Batman & Robin (1997) e Michelle Pfeiffer in Batman Returns di Tim Burton (1992).

Un giorno per caso film stasera in tv: trailer originale

https://www.youtube.com/watch?v=BJjj_v33mTs

