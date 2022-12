And Soon The Darkness film stasera in tv 16 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

And Soon The Darkness è il film stasera in tv venerdì 16 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola horror diretta da Marcos Efron ha come protagoniste con Amber Heard e Odette Annable. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

And Soon The Darkness film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: And Soon the Darkness

GENERE: Horror

ANNO: 2010

REGIA: Marcos Efron

CAST: Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban

DURATA: 91 Minuti

And Soon The Darkness film stasera in tv: trama

Due amiche, Stephanie ed Ellie, alla ricerca dell’avventura decidono di partire per l’Argentina. In sella alle loro biciclette visitano le mete più suggestive. Arrivano in un villaggio esotico in Argentina dove però dopo una lunga notte in un bar, le ragazze litigano. Stephanie si allontana e quando torna scopre che Ellie è scomparsa temendo il peggio si rivolge alla polizia per chiedere aiuto. La polizia locale è già impegnata con una serie di sequestri di giovani turiste. Stephanie chiede aiuto a Michael (Karl Urban), un americano che soggiorna al loro hotel. Insieme partono alla ricerca frenetica di Ellie. Con il pericolo che sale e il tempo che stringe, Stephanie deve trovare la sua amica prima del buio…

And Soon The Darkness film stasera in tv: curiosità

Il film è il remake horror del thriller del 1970 Il mostro della strada di campagna di Robert Fuest.

Si tratta dell’opera prima del regista Marcos Efron che precedentemente aveva diretto soloe alcuni corti e dei video musicali.

La sceneggiatura è stata co-scritta da Efron e da Jennifer Derwingson.

And Soon The Darkness film stasera in tv: trailer

