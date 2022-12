Crossfire su Italia 1: dove vedere le puntate in tv e streaming

CROSSFIRE DOVE VEDERE. Arriva per la prima volta in tv in chiaro su Italia 1 la serie tv con gli episodi in italiano della prima stagione. Di seguito dove vedere le puntate in tv e streaming. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO

Crossfire su Italia 1: dove vedere le puntate in tv

La prima stagione della serie tv Crossfire va in onda su Italia 1 a partire da dicembre 2022 il il sabato in prima serata con alcuni episodi a settimana. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Crossfire streaming

Inoltre, per Crossfire streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito nel sito MediasetPlay, dove è già possibile guardare la prima parte di stagione. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle due puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Crossfire andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare, cliccare nella C cercare il titolo e il gioco è fatto.

Crossfire sui social

Per commentare in diretta la serie tv Crossfire basta andare sull’hashtag #Crossfire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Crossfire: link utili