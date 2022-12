Decisione Critica film stasera in tv 22 dicembre: cast, trama, streaming

Decisione Critica è il film stasera in tv giovedì 22 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Decisione Critica film stasera in tv: cast

La regia è di Stuart Baird. Il cast è composto da Steven Seagal, Kurt Russell, Halle Berry, Whip Hubley, John Leguizamo, Joe Morton, Oliver Platt, David Suchet, B.D. Wong.

Decisione Critica film stasera in tv: trama

Un Boeing 747 diretto a Washington viene dirottato da Nagi Hassan (David Suchet), un esponente di una delle più brutali e temute organizzazioni terroristiche del mondo. Il terrorista islamico ha l’intenzione di fare esplodere una bomba chimica a base di gas nervino in territorio USA. Contemporaneamente un kamikaze, fedele a Nagy, entra in un ristorante di Londra e si fa deflagrare dopo aver pronunciato la frase: “Ascoltate la musica…di Al Tar!”. Il dirottatore potrebbe agire per volere la liberazione del leader del suo gruppo, detenuto in Inghilterra in cambio della vita dei 400 passeggeri che si trovano a bordo del Boeing 747.

Ma un’unità speciale del Pentagono, a bordo di un piccolo aereo supersonico ad alta tecnologia, riesce ad agganciare il Boeing in volo. Gli uomini dell’unità speciale riescondo ad introdursi furtivamente a bordo. Il professor Grant (Kurt Russell) dei servizi segreti, con l’aiuto della U.S. Special Forces guidata dal colonnello Travis (Steven Seagal) e con l’aiuto dell’hostess di bordo Jean (Halle Berry), cercano in vario modo di salvare i passeggeri. Poi l’agente segreto Grant e la squadra speciale faranno irruzione uccidendo tutti i sicari di Hassan…

Decisione Critica film stasera in tv: trailer

