In Vacanza su Marte film stasera in tv dicembre: cast, trama, streaming

In Vacanza su Marte è il film stasera in tv giovedì 22 dicembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

In Vacanza su Marte film stasera in tv: cast

La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Christian De Sica, Massimo Boldi, Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Herbert Ballerina, Alessandro Bisegna.

In Vacanza su Marte film stasera in tv: trama

Siamo nel 2030 e Fabio, dopo aver fatto perdere per anni le proprie tracce alla moglie e al figlio Giulio, sta per convolare a nozze con la bella e ricca Bea. La location è alquanto insolita ed esclusiva, i due infatti si sposeranno su Marte. Durante un’escursione nello spazio, però, qualcosa va storto e Giulio si trasforma, invecchiando improvvisamente. Tra imprevisti esilaranti e situazioni surreali, Fabio si ritrova alle prese con un figlio settantenne e un matrimonio da salvare.

In Vacanza su Marte streaming

In Vacanza su Marte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

In Vacanza su Marte film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili