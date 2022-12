La Bella e la Bestia film stasera in tv 26 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

La Bella e la Bestia è il film stasera in tv lunedì 26 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Bella e la Bestia film stasera in tv: cast

La regia è di Bill Condon. Il cast è composto da Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Emma Thompson.

La Bella e la Bestia film stasera in tv: trama

“Una storia vecchia come il tempo”, così da sempre è stata descritta questa favola. LA trama è quella che tutti conosciamo e che ci ha accompagnati fin da piccolini. Siamo a Villeneuve, paesino francese, in cui vivono l’eccentrico Maurice e sua figlia Belle, che da sempre sogna una vita avventurosa e lontana dalla monotonia del paese. Di ritorno dal mercato, Maurice si perde nella foresta e viene attaccato dai lupi, così per salvarsi trova riparo in un castello in rovina apparentemente abbandonato, ma in realtà dimora di una terribile Bestia.

Quest’ultima imprigiona Maurice in una cella sulla torre e quando Belle, intraprese le ricerche del padre, lo trova in condizioni disperate, si offre di prendere il suo posto. La Bestia accetta, così la giovane si ritrova a vivere in un castello davvero incredibile, abitato da oggetti animati e parlanti. Belle trova subito una connessione con questi oggetti, ma ha problemi a comunicare con lo sgarbato padrone di casa tanto che si fa valere contro gli ordini della Bestia dimostrando coraggio. Le cose però non sono come sembrano e le apparenze ingannano, infatti pian piano la Bestia dimostra di avere un animo gentile e Belle scopre la verità su un’antica maledizione che solo il vero amore può spezzare..

La Bella e la Bestia film stasera in tv: curiosità

Si tratta della trasposizione in live action del celebre film Disney anni ’90.

Il film è stato candidato a diversi premi tra cui Oscar e BAFTA.

Il ruolo della Bestia era stato offerto a Ryan Gosling, che lo ha rifiutato per partecipare a La La Land (2016). Al contrario Emma Watson era stata contattata per essere protagonista in La La Land, ma ha preferito impersonare Belle.

La Bella e la Bestia streaming

La Bella e la Bestia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Bella e la Bestia film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili