Frozen 2 Il Segreto di Arendelle film stasera in tv 29 dicembre: cast, trama, streaming

Frozen 2 Il Segreto di Arendelle è il film stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming.

Frozen 2 Il Segreto di Arendelle film stasera in tv: cast

La regia è di Chris Buck, Jennifer Lee. Il cast è composto da Serena Autieri, Idina Menzel, Kristen Bell, Serena Rossi, Enrico Brignano, Josh Gad, Paolo De Santis, Massimo Lopez.

Frozen 2 Il Segreto di Arendelle film stasera in tv: trama

Per colpa di una profezia, il regno di Arendelle vive in un perenne e gelido inverno che durerà fino a che il terribile incantesimo di ghiaccio non verrà spezzato. Per sconfiggere questa maledizione, si metteranno in moto la principessa Anna e il montanaro impacciato Kristoff. I due così partono per un viaggio insieme alla renna Sven che li porterà tra i fiordi norvegesi per trovare risposte. Non mancheranno ovviamente ostacoli e incontri curiosi con creature fantastiche (come ad esempio i trolls) e buffi personaggi (come il pupazzo di neve Olaf). Il tutto alla ricerca della Regina delle Nevi Elsa, sorella di Anna e l’unica in grado di estinguere il sortilegio.

Frozen 2 Il Segreto di Arendelle streaming

Frozen 2 Il Segreto di Arendelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Frozen 2 Il Segreto di Arendelle film stasera in tv: trailer

