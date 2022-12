Evita film stasera in tv 31 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Evita è il film stasera in tv sabato 31 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Alan Parker ha come protagonisti Madonna e Antonio Banderas. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Evita film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGNALE: Evita

GENERE: Drammatico, Musicale

ANNO: 1996

REGIA: Alan Parker

CAST: Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce, Jimmy Nail, Victoria Sus, Julian Littman, Olga Merediz

DURATA: 123 Minuti

Evita film stasera in tv: trama

Alan Parker e Madonna sono protagonisti di questo lavoro cinematografico, adattamento per il grande schermo del celebre musical, che racconta la avvincente storia di Evita Duarte (Madonna). Evita dopo aver superato la povertà infantile e lasciato alle spalle un passato scandaloso, diventa moglie del presidente dell’Argentina Juan Perón e raggiunge una fortuna e una fama inimmaginabili. Nonostante le polemiche diffuse, la sua passione ha cambiato per sempre l’Argentina.

Evita film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico del celebre musical firmato da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.

Madonna ha vinto per questo ruolo un Golden Globe.

La pellicola ha ricevuto quattro nominations agli Oscar del 1997: per la scenografia, il montaggio, la fotografia, il sonoro) e un Oscar per la miglior canzone, You Must Love Me. (brano premiato anche con un Golden Globe).

Madonna durante la registrazione del film ha cambiato i costumi 85 volte (più di Elizabeth Taylor nel film Cleopatra del 1963); ha indossato 39 cappelli, 45 paia di scarpe e 56 paia di orecchini. Per questo motivo Madonna è entrata a far parte del Guinness World Record.

Evita film stasera in tv:trailer

