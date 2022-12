Poliziotto Superpiù film stasera in tv 31 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Poliziotto Superpiù è il film stasera in tv sabato 31 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Il film del 1980 è diretto da Sergio Corbucci ed interpretato da Terence Hill e Ernest Borgnine. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Poliziotto Superpiù film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Poliziotto superpiù

GENERE: Avventura

ANNO: 1980

REGIA: Sergio Corbucci

CAST: Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru, Marc Lawrence, Julie Gordon, Sal Borgese, Lee Sandman, Woody Woodbury, Herb Goldstein, Sergio Smacchi

DURATA: 104 Minuti

Poliziotto Superpiù film stasera in tv: trama

Il poliziotto Dave Speed è in missione in una riserva indiana. Mentre è in perlustrazione in una zona disabitata, l’agente viene investito accidentalmente da un’esplosione atomica. Quando questa avviene, radiazioni che avrebbero ucciso chiunque altro gli conferiscono invece superpoteri. Scopre di poter cadere dal ventesimo piano di un grattacielo senza farsi male; di spostare oggetti piccoli come un bicchiere o grandi come un camion con la forza del pensiero; di intuire che si sta per compiere una rapina… Tra lo scetticismo del suo superiore, il sergente Willy Dunlop, e lo sgomento della propria fidanzata, Evely, cui non piace l’idea di sposare un superuomo, Dave decide di impiegare le sue eccezionali facoltà per sgominare una banda di falsari.

Poliziotto Superpiù film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato è stato girato interamente a Miami, Florida.

Le musiche del film sono composte dai La Bionda ( i fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda) che si firmano con lo pseudonimo The Oceans.

Poliziotto Superpiù streaming

Poliziotto Superpiù streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Poliziotto superpiù film stasera in tv: trailer

