La serie tv Delitti in Paradiso va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 2 gennaio 2023 su Rai 2 con gli episodi della undicesima stagione.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 2 gennaio 2023

Delitti in Paradiso trama. Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie. Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. L’indagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

