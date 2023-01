Sister Act film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming

Sister Act – Una svitata in abito da suora va in onda stasera in tv martedì 3 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sister Act film stasera in tv: cast

La regia è di Emile Ardolino. Il cast è composto da Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn, Robert Miranda.

Sister Act film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Deloris è una frizzante cantante nei night club che diventa senza volerlo testimone oculare di un omicidio di cui è responsabile il suo amante, il boss Vince LaRocca. Dopo aver denunciato il fatto alla polizia, il tenete Bill Nunn questi decide di nasconderla in un convento per evitare che Vince la uccida. Deloris così si veste da suora e inizia la vita di reclusione a cui difficilmente si abitua, vista la vita mondana a cui è abituata. Non aiuta il difficile rapporto con la madre superiora, che la contrasta in ogni modo soprattutto quando Deloris prende a cuore il coro delle suore trasformandolo in un vero e proprio richiamo per la comunità..

Sister Act film streaming

Sister Act streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sister Act film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

