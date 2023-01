Un’Impresa da Dio film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Un’Impresa da Dio è il film stasera in tv martedì 3 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’Impresa da Dio film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 28 settembre 2007

GENERE: Commedia

ANNO: 28 settembre 2007

REGIA: Tom Shadyac

CAST: Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, Jimmy Bennett, Johnny Simmons, Jonah Hill, Wanda Sykes, John Goodman, Ed Helms, John Michael Higgins

DURATA: 95 Minuti

Un’Impresa da Dio film stasera in tv: trama

Evan Baxter è stato appena eletto al Congresso Congresso per lo Stato di New York. Si trasferisce con sua moglie Joan e i suoi tre figli Dylan, Jordan e Ryan a Huntsville, una piccola città di provincia in Virginia del nord. Mentre si prepara al suo primo giorno di lavoro come neoeletto membro del Congresso, si rivolge a Dio chiedendogli di aiutarlo in questo suo nuovo compito perché lui vuole riuscire a cambiare il mondo. E Dio lo ascolta e prepara per lui ambiziosi piani: deve costruire un’arca per salvare amici e conoscenti da un imminente catastrofico diluvio. Dapprima Evan pensa di essere vittima di una crisi di mezz’età come pensa la sua famiglia , ma poi capisce di essere veramente protagonista di un evento di bibliche proporzioni.

Un’Impresa da Dio film stasera in tv: curiosità

Morgan Freeman non è stato doppiato in italiano dalla sua vove ufficiale l’attore Renato Mori. Quest’ultimo è stato sostituito all’ultimo momento dall’attore Vittorio Di Prima.

Le riprese del film sono durate da ottobre 2006 a maggio 2007. La pellicola è uscita in America il 22 giugno 2007 mentre in Italia per il 28 settembre.

il film ha incassato 173.400.000 di dollari e non a coperto il budget di 200.000.000 di dollari.

Un’Impresa da Dio streaming

Un’Impresa da Dio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un’Impresa da Dio film stasera in tv: trailer

