A Natale mi sposo film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming

A Natale mi sposo è il film stasera in tv giovedì 5 gennaio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. La commedia diretta da Paolo Costella ha come protagonisti Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Elisabetta Canalis e Massimo Ceccherini. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

A Natale mi sposo film stasera in tv: cast

USCITO IL: 26 novembre 2010

GENERE: Commedia

ANNO: 2010

REGIA: Paolo Costella

CAST: Massimo Boldi, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Elisabetta Canalis, Massimo Ceccherini, Teresa Mannino, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio, Jacopo Sarno, Valeria Valeri

DURATA: 97 Minuti

A Natale mi sposo film stasera in tv: trama

Gustavo Dandolo (Massimo Boldi) lavora in una trattoria romana come cuoco, ma il suo grande sogno è di diventare un grande chef internazionale. Insieme a lui troviamo un lavapiatti toscano di nome Cecco (Massimo Ceccherini) che è in cerca di avventure con donne sopra i settanta, il cameriere Rocky (Enzo Salvi) con un passato come pugile, e infine la mascotte Gualtiero, un simpatico porcellino d’India. Grazie ad un espediente di Fabio, figlio di Paolo, la strampalata banda riesce a farsi assumere per un banchetto di nozze lussuoso a Saint Moritz..

A Natale mi sposo streaming

A Natale mi sposo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

A Natale mi sposo film stasera in tv: trailer

