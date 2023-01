Now you see me 2 I maghi del crimine film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Now you see me 2 I maghi del crimine è il film stasera in tv giovedì 5 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Now you see me 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Jon M. Chu. Il cast è composto da Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan, Jay Chou, Justine Wachsberger, David Warshofsky.

Now you see me 2 film stasera in tv: trama

Un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood (rubare ai ricchi per dare ai poveri) i Quattro Cavalieri, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e la new entry Lizzy Caplan, affronteranno una nuova avventura, ambientata a Londra. Dovranno smascherare le attività al limite della legalità di un grande imprenditore di prodotti ad alta tecnologia di nome Walter Mabry, interpretato da Daniel Radcliffe (ex Harry Potter). Il magnate della tecnologia tenterà di diffamare in ogni modo i 4 maghi ed i Cavalieri dovranno riconquistare la loro credibilità di fronte al mondo e lo faranno con uno spettacolare numero di magia.

Now you see me 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di Now you see me – I maghi del crimine del 2013.

del 2013. E’ già in lavorazione un terzo capitolo della saga.

Le riprese si sono svolte a Londra e Macao, in Cina.

Now you see me 2 streaming

Now you see me 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Now you see me 2 recensione

Il film rappresenta un viaggio tra realtà e finzione, palcoscenico e vita attraverso il mondo della magia e dell’illusione. Il film è piacevole e originale, la trama avvincente con un finale a sorpresa, molto spettacolare ma senza esagerazioni. Le interpretazioni degli attori sono di alto livello, in particolare quella di Mark Ruffalo, Michael Caine e Woody Harrelson. Dei veri giganti del cinema internazionale!

Now you see me 2 film stasera in tv: trailer

