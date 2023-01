Midnight in Paris film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Midnight in Paris film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Midnight in Paris

USCITO IL : 2 dicembre 2011

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2011

REGIA: Woody Allen

CAST: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Nina Arianda, Carla Bruni, Adrien Brody, Marion Cotillard, Kathy Bates, Léa Seydoux, Corey Stoll, Tom Hiddleston

DURATA: 94 Minuti

Midnight in Paris film stasera in tv: trama

Gil uno sceneggiatore di successo va in vacanza a Parigi con la fidanzata Inez, la famiglia e due amici in cui si sono casualmente imbattuti. Gil è stanco del suo modo di vivere a Hollywood e spera di trovare in vacanza l’ispirazione per completare il suo primo romanzo. Ma nessuno ha fiducia in lui. Tutti ritengono che la carriera di sceneggiatore sia più remunerativa e preferibile a quella di scrittore.

In una passeggiata in solitudine nella notte parigina, Gil accetta un passaggio su di una bella vettura d’epoca. L’uomo si trova come per magia catapultato indietro nel tempo nella mitica Parigi degli anni venti e incontra famosi scrittori e artisti dell’epoca come lo scrittore Francis Scott Fitzgerald con la moglie Zelda, il compositore Cole Porter che prova la sua Let’s Do It al pianoforte, Ernest Hemingway che gli offre lezioni di scrittura e di vita; e poi Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pablo Picasso, Man Ray e molti altri. Poi come nelle fiabe quando la notte finisce Gil ripiomba nel XXI secolo. La storia si ripete ogni notte a mezzanotte quando Gil accetta un passaggio su quella magica auto.

Durante questi viaggi nel passato Gil si innamora di Adriana, già compagna di Picasso e Amedeo Modigliani. Gil quando è insieme ad Adriana torna indietro nel tempo che la donna considera la sua vera epoca d’oro che per Adriana è la Belle Époque. I due si ritrovano proiettati nel Maxim’s dove incontrano Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Edgar Degas. Adriana è talmente affascinata dalla Belle Epoque che decide di non ritornare più negli anni ’20. Allora Gil lascia Adriana alla fine dell’ottocento e ritorna ne XXI secolo. Capisce di non amare più Inez, la sua fidanzata e la lascia. Ma una notte mentre sconsolato passeggia su un ponte sulla Senna e incontra Gabrielle, ragazza conosciuta al mercato delle pulci..

Midnight in Paris film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto 4 nomination agli Oscar 2012 tra cui miglior film e miglior regia, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura originale.

Tom Hiddleston ha ricevuto una lettera da Woody Allen con 15 pagine del copione allegateith 15 pages of the script, offering him the role of F. Scott Fitzgerald. “It was three sentences long,” Hiddleston told Entertainment Weekly. “Dear Tom, I’m making a movie in Paris this summer. I attached some pages. I’d love for you to play the role of Scott.” Hiddleston now has the letter framed and hanging up in his home office.

Rachel McAdams (Inez) and Michael Sheen (Paul) began an off-screen romance during the filming of this movie.

Carla Bruni, who plays the tour guide at the Rodin Museum, was also the First Lady of France at the time of filming

Midnight in Paris stasera in tv: trailer

