Le indagini di Lolita Lobosco torna con la seconda stagione e una nuova puntata domenica 8 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: trama e anticipazioni 8 gennaio 2023

Le indagini di Lolita Lobosco Mare Nero. La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea. Già dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia, ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l’indagine sull’omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, Lolita si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di iniziare una convivenza. Nunzia si avvicina lentamente a Trifone, mentre Esposito cerca casa con Caterina e Forte deve ingoiare la scelta di Porzia di riprendere gli studi universitari. Nel frattempo, un uomo affascinante fa ritorno a Bari…

