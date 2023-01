Fast & Furious 5 film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, streaming

Fast & Furious 5 è il film stasera in tv lunedì 9 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast & Furious 5 film stasera in tv: cast

La regia è di Justin Lin. Il cast è composto da Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Elsa Pataky, Sung Kang, Tyrese Gibson, Matt Schulze, Joaquim de Almeida, Michael Irby, Geoff Meed, Alimi Ballard.

Fast & Furious 5 film stasera in tv: trama

Brian O’Conner, ex agente di polizia e Mia Toretto attaccano un pullman di detenuti per permettere a Dominic Toretto di fuggire e poi scappano in Brasile. Lì vengono coinvolti in una rapina a un treno che poi scoprono essere stata commissionata da un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata Nel chip ci sono infatti informazioni sui suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari.

Dom e Brian decidono allora di fare un ultimo colpo prima di ritirarsi dal mondo del crimine e decidono di servirsi delle informazioni del chip per ricattare Reyes. Per realizzare il piano mettono su una nuova squadra, anche perché nel frattempo devono vedersela anche con la una supersquadra dell’FBI capeggiata dall’agente Luke Hobbs, famoso per non avere mai fallito una cattura. Le cose però si complicano e l’agente si allerà proprio con i due fuorilegge…

Fast & Furious 5 streaming

Fast & Furious 5 film stasera in tv: trailer

