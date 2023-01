Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto film stasera in tv 10 gennaio: trama, curiosità, streaming

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto va in onda stasera in tv martedì 10 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Sentimentale, Commedia

ANNO: 1974

REGIA: Lina Wertmuller

CAST: Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Isa Danieli

DURATA 125 minuti

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Raffaella Pavone Lanzetti, la moglie di un ricco industriale milanese, si gode le vacanze a bordo di un lussuoso yatch in mezzo al mar Mediterraneo assieme ai suoi ricchi e viziati amici. Durante la crociera non fa altro che rimarcare il proprio elevato rango sociale, umiliando i suoi sottoposti, tra cui Gennarino Carunchio, rozzo marinaio siciliano fervente comunista.

Un giorno Raffaella si sveglia tardi e pretende che Gennarino l’accompagni sulla terraferma con una piccola imbarcazione, per raggiungere gli altri amici. Ma per un guasto al motore del gommone, i due si ritroveranno soli in mare aperto. Approdati su un’isola deserta, i ruoli si invertono e la Pavone Lanzetti diventerà giocoforza schiava del marinaio, che sfoga su di lei antiche frustrazioni sessuali e sociali, facendo nascere una forte passione tra i due.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto film stasera in tv: curiosità

Alla fine del film, durante la telefonata tra Gennarino e Raffaella, si sente in sottofondo la canzone Signora mia cantata da Sandro Giacobbe.

E’ stato fatto un remake diretto da Guy Ritchie con Madonna e Adriano Giannini, figlio di Giancarlo. Non ha però avuto il successo dell’originale, considerato ormai un film cult.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto streaming

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

