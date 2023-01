La Porta Rossa 3 va in onda stasera in tv mercoledì 11 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1. Con le puntate inedite della terza stagione, arrivano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Porta Rossa 3 trama e anticipazioni 11 gennaio

La Porta Rossa 3 trama 1 episodio 1. Durante un blackout Cagliostro assiste ad un incidente d’auto in cui muore una persona che conosce. Per scoprire la verità, il commissario si trova di nuovo ad avere a che fare con Vanessa.

La Porta Rossa 3 trama 1 episodio 2. Gli strani fatti accaduti durante il blackout, su cui Paoletto e la questura indagano per scoprirne le cause, bloccano Anna a Trieste proprio quando sta per trasferirsi a Siena per diventare giudice. Sente la presenza di Cagliostro anche in questo nuovo mistero e si convince che dietro quell’inspiegabile incidente d’auto si nasconda un possibile omicidio. Intanto prende forma nella mente di Cagliostro una nuova premonizione di pericolo, che lo spinge a tentare il possibile per ricucire il rapporto con Vanessa.

La Porta Rossa streaming

La seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire La Porta Rossa streaming anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

