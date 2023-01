Che Dio Ci Aiuti 7 prima puntata: trama e anticipazioni 12 gennaio 2023

CHE DIO CI AIUTI 7 PRIMA PUNTATA. Torna su Rai 1 da giovedì 12 gennaio 2023 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 7 prima puntata – episodio 1 Giudizi universali. Suor Costanza non c’è più (no, tranquilli, non ha fatto ZAC) e il Convento è nelle mani di Suor Angela che, forse per la nuova responsabilità, è diventata ‘precisina’. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di ‘scuoterla’ sperando che torni come prima. Emiliano sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6 anni, Elia. Sarà questo caso a portare in convento una nuova suora molto rigorosa, Suor Teresa… E arriveranno anche due nuove ragazze, Ludovica e Cate: non potrebbero essere più diverse, ma entrambe nascondono un segreto sul perché sono finite ad Assisi.

Che Dio Ci Aiuti 7 prima puntata – episodio 2 Sensi di colpa. Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela, e inizia a sospettare di SuorTeresa. Emiliano, visti gli ultimi sviluppi della sua storia sentimentale, decide di cambiare vita e trasformarsi in un bad boy.

