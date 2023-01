John Q film stasera in tv 14 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

John Q è il film stasera in tv sabato 14 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

USCITO IL: 10 maggio 2002

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2002

REGIA: Nick Cassavetes

CAST: Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise, Eddie Griffin, David Thornton, James Woods, Keram Malicki-Sánchez, Daniel E. Smith, Kevin Connolly, Heather Wahlquist, Larissa Laskin, Martha Chaves, Laura Harring, Obba Babatundé, Troy Winbush, Paul Johansson, Dina Spybey, Troy Beyer

DURATA: 120 Minuti

John Q film stasera in tv: trama

John è un padre di famiglia e gran lavoratore ma a causa della crisi economica è sommerso di debiti da saldare. Durante una partita di baseball, il figlio Michael viene colto da un malore improvviso. John viene così a scoprire che suo figlio ha una grave insufficienza cardiaca. I medici ritengono che per salvare la vita al ragazzino occorre un trapianto di cuore con la massima urgenza. Ma un trapianto è costosissimo e l’assicurazione sanitaria non copre la grossa spesa di 250.000 dollari. John cerca di raccimolare soldi in ogni modo vendendo tutto quello che ha e andando a chiedere prestiti a tutti gli amici. Ma nel frattempo l’ospedale dimette Michael rifiutando di fare l’intervento chirurgico senza copertura assicurativa o versamento di denaro. John è disperato e arrabbiato contro il sistema sanitario americano che non protegge la salute dei più deboli e li condanna alla morte. Si procura una pistola e va in ospedale per sequestrare il personale medico con lo scopo di negoziare con la polizia un nuovo cuore per suo figlio. Ma le cose si mettono male per lui..

John Q film stasera in tv: curiosità

La scena in cui George W. Bush parla in tv è stata girata anche con immagini di Al Gore, infatti ai tempi delle riprese non era ancora stato eletto il nuovo Presidente degli USA tra i due.

Il messaggio “For Sasha” che appare prima dei titoli di coda si riferisce alla figlia del regista Nick Cassavetes.

La scena in cui Denise chiama John dall’ospedale è stata girata una seconda volta in quanto l’attrice indossava il vestito sbagliato.

