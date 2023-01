CHE DIO CI AIUTI 7 SECONDA PUNTATA. Torna su Rai 1 da giovedì 19 gennaio 2023 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata: trama e anticipazioni 19 gennaio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 3 Restare o partire? La puntata segna l’addio alla serie di Elena Sofia Ricci. Suor Angela riceve una visita dal Vescovo, che mette in discussione il suo operato. Per distrarsi, la suora si occupa delle sue ragazze: cerca di aiutare Ludovica a sciogliersi un po’, mentre vorrebbe convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini. Inoltre, insieme ad Emiliano, inizia a pedinare Sara, che sembra essersi cacciata nei guai. Azzurra, intanto, continua ad indagare, determinata a scagionare qualunque tipo di colpa possa avere Suor Angela. Nel frattempo, Suor Teresa ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella e rimarrà ad Assisi più del previsto.

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata: trama e anticipazioni 19 gennaio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 4 Progetti. Le nuove dinamiche al Convento degli Angeli mettono in crisi Azzurra, che è determinata a far tornare le cose com’erano prima. Dal canto suo, Suor Teresa è motivata a adempiere la missione affidatagli dalla sorella per tornare il prima possibile a Parigi. Intanto le ragazze sono in crisi: Ludovica si sente in colpa per come si è comportata con Ettore, mentre Cate sta ancora cercando di capire cosa fare della sua vita. Nel frattempo, Sara fa da baby-sitter a Elia, mandando su tutte le furie Emiliano con i suoi modi ingenui e naïve.

