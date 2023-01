CHE DIO CI AIUTI 7 TERZA PUNTATA. Torna su Rai 1 da giovedì 26 gennaio 2023 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 7 terza puntata: trama e anticipazioni 26 gennaio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 5 Un lungo addio. Azzurra scopre che Suor Teresa (Fiorenza Pieri) potrebbe aiutarla a ristabilire l’ordine delle cose nel Convento e chiede consiglio a Suor Costanza per diventare una “suora perfetta” e conquistarla. Suor Teresa si occupa della ricerca affidatagli dalla sorella, mentre Emiliano e Sara sono impegnati a vendicarsi contro la sua ex. Ludovica scopre finalmente per quale motivo Ettore non vuole avere a che fare con lei. Azzurra e Cate, intanto, si impicciano nella storia famigliare di un bambino del coro, arrivando ad una soluzione che provoca un cambio di prospettiva da parte di Suor Teresa.

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 6 Apri gli occhi. L’astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa la porta a farle una serie di piccoli scherzi e vendette, ma quello che Azzurra non sa è che qualcuno la sta osservando. Intanto Sara ed Emiliano pensano a cosa organizzare per il compleanno di Elia, una missione che si rivela più complicata del previsto. Nel frattempo, in convento, torna Carolina, l’ex barista dell’Angolo Divino: Suor Costanza, che è molto affezionata alla ragazza, sospetta che nasconda un segreto.

Inoltre è possibile guardare Che Dio Ci Aiuti 7 streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l'app Rai Play, disponibile per iOS e Android.

