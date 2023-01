Il Pianista film stasera in tv 26 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Pianista è il film stasera in tv giovedì 26 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Pianista film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Pianist

USCITO IL: 25 ottobre 2002

GENERE: Drammatico, Biografico

ANNO: 2002

REGIA: Roman Polanski

CAST: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer, Emilia Fox, Ruth Platt, Valentine Pelka, Ronan Vibert

DURATA: 148 Minuti

Il Pianista film stasera in tv: trama

Siamo alle porte del secondo conflitto mondiale e iniziano le prime limitazioni naziste nei confronti degli ebrei. Wladyslaw Szpilman sta suonando un notturno di Chopin nella saletta di registrazione della radio dove lavora. All’improvviso delle esplosioni distruggono la facciata del palazzo e segnano l’inizio della seconda Guerra Mondiale con l’invasione della Polonia. Nei giorni successivi con l’occupazione di Varsavia sulle famiglie di ebrei si abbatte il flagello nazista: fame, miseria, soprusi e umiliazioni, sono all’ordine del giorno. Wladyslaw e i suoi cari esiliati nel ghetto di Varsavia, lottano per restare uniti.

Per gli abitanti del ghetto e per la famiglia del pianista il destino è in attesa del terribile viaggio in treno merci verso i campi di sterminio. Solo Wladyslaw Szpilman viene separato dal nucleo e comincia a vagare solo per la città, elemosinando cibo e rifugio. Finché un ufficiale tedesco (Thomas Kretschmann), colpito dallo straordinario talento musicale del giovane, non decide di proteggerlo e nasconderlo fino alla liberazione della città.

Il Pianista film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo autobiografico omonimo scrittodal pianista Wladyslaw Szpilman.

La prima visione del film si è tenuta al Festival di Cannes il 24 maggio 2002, mentre la prima si è tenuta a Varsavia il 6 settembre 2002.

Il film ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti tra cui l’Oscar per migliore regia a Roman Polanski, miglior attore protagonista a Adrien Brody e migliore sceneggiatura non originale a Ronald Harwood.

Il Pianista streaming

Il Pianista streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Pianista film stasera in tv: trailer

Stasera in tv link utili