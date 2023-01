Schindler’s List film stasera in tv 28 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Schindler’s List è il film stasera in tv sabato 28 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Schindler’s List film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Schindler’s List

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 1993

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, Malgoscha Gebel, Shmuel Levy, Mark Ivanir, Béatrice Macola, Andrzej Seweryn, Friedrich von Thun, Krzysztof Luft, Harry Nehring, Norbert Weisser, Adi Nitzan

DURATA: 195 Minuti

Schindler’s List film stasera in tv: trama

Nella Polonia occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale Oskar Schindler, ricco industriale tedesco con origini ebree, rileva una fabbrica per produrre pignatte e marmitte. Convince alcuni ebrei già reclusi nel ghetto di Podgorze a fornire il denaro per rilevare l’edificio. In cambio li farà lavorare nella fabbrica, pagandoli con utensili da scambiare e sottraendoli al campo di lavoro comandato dal sadico criminale tedesco Amon Goeth. Schindler entra sempre più nelle grazie dell’alto comando nazista e di Goeth, e riesce a costruisce un campo per i suoi operai dove nessuno può entrare senza sua autorizzazione.

Quando la situazione degenera con l’avvio massiccio delle operazioni di sterminio dà fondo a tutte le sue risorse finanziarie per aprire una fabbrica di granate a Brinnlitz. Con l’aiuto dell’inseparabile Itzhak Stern, il contabile ebreo, compila una lista di 1100 persone ebree da comperare per usarle come operai. Ma mentre gli uomini arrivano a destinazione, le donne vengono per errore portate ad Auschwitz. Rischiando la propria vita e impiegando denaro e conoscenze, Schindler riesce a strapparle alla morte. La fabbrica inizia l’attività e fino alla fine della guerra produce appositamente granate difettose. Quando l’armistizio fu firmato i suoi operai gli donano un anello d’oro su cui era la frase del Talmud: “Chiunque salva una vita salva il mondo intero”.

SCOPRI I FILM DA VEDERE PER CELEBRARE LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Schindler’s List film stasera in tv: curiosità

Tratto dal libro dell’australiano Thomas Keneally intitolato La Lista.

Il film è girato in bianco e nero ad eccezione del prologo e della parte finale che sono a colori e di alcuni inserti come la bambina con il cappottino rosso.

La bambina col cappotto rosso si chiamava Roma Ligocka e contrariamente a quello che succede nel film, sopravvisse.

La pellicola ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti tra cui 7 oscar: film, regia, fotografia, musica, montaggio, sceneggiatura non originale, scenografia.

Il titolo originale del film ha un doppio significato: in inglese List viene tradotto come Lista (La lista di Schindler) mentre in lingua yiddish (lingua germanica parlata dagli ebrei originari dell’Europa orientale) significa Trucco: Il trucco di Schindler.

Nel 2004 il film è stato scelto dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per essere inserito nel National Film Registry.

Nella realtà Oskar Schindler non fu arrestato per aver baciato una ragazza ebrea, ma per i suoi rapporti con il mercato nero.

Schindler’s List streaming

Schindler’s List streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Schindler’s List film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili