Femmine contro Maschi film stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Femmine contro Maschi è il film stasera in tv domenica 29 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Femmine contro Maschi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 4 febbraio 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesca Inaudi, Claudio Bisio, Serena Autieri, Luciana Littizzetto, Nancy Brilli, Emilio Solfrizzi, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Alessandro Preziosi, Paolo Ruffini, Nicolas Vaporidis

DURATA: 96 Minuti

Femmine contro Maschi film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Anna e Piero sono una coppia ben assortita lei è piemontese ed è una donna che ama la cultura, lui è calabrese e le sue passioni sono invece il calcio, gli amici, trattare malamente il collega pakistano e avere l’amante. Un giorno a causa di un incidente Piero perde la memoria. È l’occasione per Anna di fare credere al marito di essere una persona diversa dall’uomo che è sempre stato. L’idea di far cambiare i propri compagni stimola anche Valeria e Diana. Entrambe vorrebbero che i loro uomini abbandonassero la passione sfrenata per i Beatles e per le false promesse. Sono arrivate al punto in cui la pazienza è finita.

Un’altra coppia vive una grande e continua bugia sono gli ex coniugi Marcello e Paola, costretti a vivere sotto lo stesso tetto per soddisfare l’ultimo desiderio della madre di lui malata di cuore. Il tema comune tra queste varie storie sono gli stereotipi della figura maschile e femminili: donne manipolatrici, donne inacidite, uomini pigri e uomini mammoni, una miscela esplosiva su cui si basa la comicità del film tra gag simpatiche e battute divertenti.

Femmine contro Maschi film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel/spin off di Maschi contro femmine, infatti la trama racconta le storie dei personaggi secondari della prima pellicola.

La canzone portante del film Vuoto a perdere cantata da Noemi è stata scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio.

Il film ha vinto il festival “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II nel 2011.

Fanno un cameo nella commedia alcuni personaggi del primo film come Fabio De Luigi, Giorgia Wurth, Nicolas Vaporidis, Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, Paolo Ruffini, Sarah Felberbaum e Lucia Ocone.

Femmine contro Maschi streaming

Femmine contro Maschi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Femmine contro Maschi film stasera in tv: trailer

