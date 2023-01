Le indagini di Lolita Lobosco 2 torna con la seconda stagione e una nuova puntata domenica 29 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Le indagini di Lolita Lobosco 2: trama e anticipazioni 29 gennaio 2023

Le indagini di Lolita Lobosco episodio 4 Lo sguardo di Luca. I guai per Lolita non finiscono mai: mentre Danilo è lontano per lavoro, il giovane Domenico, che Lolita ha già aiutato nella prima stagione, si è fatto arrestare per furto e, tanto per non farsi mancare niente, un prete è stato ucciso in maniera efferata proprio davanti all’altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo, che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia a indagare su alcuni conflitti nell’ambito della gestione dei fondi della parrocchia che la condurranno a una scoperta inaspettata. La storia tra Lolita e Danilo sembra toccare un punto di non ritorno, quando lui decide di dare la priorità alla sua carriera da giornalista. Le difficoltà in casa continuano anche per Forte ed Esposito, mentre Marietta scopre chi è la donna che le ha portato via il suo amante. L’unica che sembra avere fortuna in amore è Nunzia col suo Trifone.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand.

