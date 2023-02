Il Ragazzo che diventerà Re film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Ragazzo che diventerà Re è il film stasera in tv venerdì 4 febbraio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Ragazzo che diventerà Re film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2019

REGIA: Joe Cornish

CAST: Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson, Denise Gough, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Patrick Stewart, Rhianna Dorris, Nathan Stewart-Jarrett, Noma Dumezweni, Louis Martin, Joey Ansah, Adam Leese, Alexandra Roach

DURATA: 120 Minuti

Il Ragazzo che diventerà Re film stasera in tv: trama

Il piccolo Alex è solo uno studente di 12 anni quando scopre la mitica spada di Excalibur. Da quel momento la sua vita cambia per sempre: con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici. Ma non è tutto così facile: il giovane gruppo di cavalieri sarà costretto a fare i conti con la terribile Morgana, decisa ad impossessarsi della spada e distruggere il mondo.

Il Ragazzo che diventerà Re recensione

Si tratta di una rivisitazione in chiave contemporanea del mito di Re Artù in forma di divertente film d’avventura per la famiglia. Forse è eccessivamente lungo per il pubblico a cui si rivolge. Ci sono molte scene interessanti, in particolare le emozionanti battaglie con le spade. Gli attori che hanno interpretato Merlino hanno fatto un ottimo lavoro rendendo il personaggio divertente senza farlo diventare ridicolo. La pellicola è una buona combinazione tra azione e storia commovente e veicola un bel messaggio e cioè che chiunque può essere un re se ha un buon cuore e segue il codice dei cavalieri: “onorare coloro che ami, astenersi da offese sfrenate, dire la verità in ogni momento e perseverare in ogni impresa fino alla fine”.

Il Ragazzo che diventerà Re film stasera in tv: curiosità

La scuola usata nelle riprese, la Elliott Secondary School (ora Ark Putney Academy) a Putney London SW15, era anche quella frequentata dall’ex James Bond Pierce Brosnan quando era bambino.

I nomi degli amici di Alex corrispondono a Knights of the Round Table: Lance è Sir Lancelot, Kaye è Sir Kay, e Bedders è Sir Bedivere.

Questa è la terza collaborazione di Rebecca Ferguson con un attore di X-Men, il primo film è L’uomo di neve (2017) con Michael Fassbender e poi The Greatest Showman (2017) con Hugh Jackman.

Gli attori hanno utilizzato vere spade per allenarsi a imparare la sensazione reale e la pesantezza delle spade e delle armature medievali. Tuttavia durante le registrazioni hanno usato spade di plastica molto realistiche per evitare rischi.

Il Ragazzo che diventerà Re streaming

Il Ragazzo che diventerà Re streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Ragazzo che diventerà Re film stasera in tv: trailer

