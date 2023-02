Death Race film stasera in tv 6 febbraio: cast, trama, streaming, curiosità

Death Race è il film stasera in tv lunedì 6 febbraio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Death Race film stasera in tv: trama

In un futuro alternativo, la voglia crescente di reality show crudi e sport estremi hanno portato alla nascita di gare all’ultimo sangue in onda televisiva. La competizione più estrema è la Death Race e vede partecipare dei carcerati per omicidio che seguono regole semplici: se vincono cinque volte vincono, se perdono la loro morte viene trasmessa in tv. Jensen Ames, viene ricattato dalla terribile Warden Hennessey: o gareggerà per sconfiggere Frankenstein o non rivedrà più la sua fidanzata..

Death Race film stasera in tv: curiosità

Per raggiungere una forma fisica adeguata al ruolo che doveva svolgere Statham si è allenato per mesi, con l’ex-Navy SEAL che aveva curato la preparazione degli Spartani del film 300, L’attore è passato dal 20% di grasso corporeo al 6% in tre mesi.

Per la sceneggiatura Anderson si è ispirato in realtà anche a Rollerball, altro film del 1975.

Il budget del film è stato di circa 45 milioni di dollari. Gli incassi totali sono stati di 36.316.032 dollari negli Stati Uniti e 39.361.483 negli altri paesi per un totale di 75.677.515 dollari.

Death Race streaming

Death Race film stasera in tv: trailer

