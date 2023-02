Sin City Una Donna per Cui Uccidere film stasera in tv 8 febbraio: cast, trama, streaming

Sin City Una donna per cui uccidere è il film stasera in tv mercoledì 8 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sin City Una Donna per Cui Uccidere film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Rodriguez e Frank Miller. Il cast è composto da Joseph Gordon-Levitt, Rosario Dawson, Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Eva Green e Josh Brolin.

Sin City Una Donna per Cui Uccidere film stasera in tv: trama

Una Donna per Cui Uccidere. Anni prima di Un’abbuffata di morte, Dwight McCarthy (Josh Brolin) lotta con i suoi demoni interiori e cerca di mantenere il controllo fino a quando non ritorna il suo primo amore, Ava Lord, che gli chiede aiuto per sfuggire alle grinfie del suo violento marito, il milionario Damien Lord e della sua enorme guardia del corpo Manute. Tuttavia, un innamorato Dwight scoprirà presto che le vere intenzioni di Ava sono più sinistre di quanto sembrino.

Solo un altro sabato sera. La sera in cui John Hartigan incontra Nancy in Quel bastardo giallo, Marv (Mickey Rourke) riprende conoscenza mentre è sulla statale che domina i Projects, circondato da giovani morti e incapace di ricordare come ci è arrivato.

Quella lunga, brutta notte. Johnny (Joseph Gordon-Levitt), un presuntuoso giocatore d’azzardo, trucca una missione per sconfiggere al suo stesso gioco il cittadino più malvagio di Sin City. Sfortunatamente se la prende con l’uomo sbagliato e gli eventi prendono una piega peggiore. La sua missione viene in qualche modo deviata quando incontra una giovane stripper di nome Marcy.

La grossa sconfitta. Ambientata dopo il suicidio di John Hartigan (Bruce Willis) alla fine di ‘Quel bastardo giallo’, la storia si concentra su una più temprata Nancy Callahan (Jessica Alba) che cerca di superare la sua morte mentre pianifica l’omicidio del Senatore Roark.

Sin City Una Donna per Cui Uccidere streaming

Sin City Una Donna per Cui Uccidere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sin City Una Donna per Cui Uccidere film stasera in tv: trailer

