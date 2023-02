Stasera Tutto È Possibile torna stasera in tv lunedì 13 febbraio 2023 su Rai 2. Il game show è condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Stasera Tutto È Possibile: ospiti e anticipazioni 13 febbraio 2023

Dopo il successo ottenuto in autunno, da lunedì 13 febbraio torna su Rai 2 alle 21.20, “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ogni puntata ha un tema diverso e questa edizione, in partenza alla vigilia di San Valentino, inizia con Step in love. Ospiti: Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo, Samira Lui. I primi personaggi cui Vincenzo De Lucia dedica le proprie imitazioni sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani.

Tra i giochi, oltre all’immancabile Stanza inclinata, icona del programma con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, tornano i grandi “classici”, come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non mancano novità, come La coppia che scoppia: i vip in gioco devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo.

Senza vincitori né vinti, resta invariata l’unica regola del programma: divertirsi, per serate all’insegna della spensieratezza e del buonumore.

Stasera Tutto È Possibile streaming

Stasera Tutto È Possibile streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

