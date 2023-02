Il Cavaliere Del Santo Graal film stasera in tv 18 febbraio: cast, trama, streaming

Il Cavaliere Del Santo Graal è il film in onda stasera in tv sabato 18 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Cavaliere Del Santo Graal film stasera in tv: cast

La regia è di Antonio Hernández. Il cast è composto da Natasha Yarovenko, Sergio Peris-Mencheta, Alejandro Naranjo, Gary Piquer.

Il Cavaliere Del Santo Graal film stasera in tv: trama

Capitan Tuono, è un cavaliere errante che, aiutato dalla coraggiosa fidanzata Ingrid e assistito dai suoi fidati compagni d’avventura, il gigantesco Goliath e il giovane e furbo scudiero Crispin, porta giustizia con la sua spada in ogni luogo dove passa. Diviene un cavaliere al servizio di Re Riccardo e viene inviato in Terra Santa durante una Crociata. Lì lo attende la più ardua delle missioni: salvare ad ogni costo il Santo Graal. In Terra Santa conquista una fortezza e salva alcuni prigionieri cristiani.

Tra questi c’è un uomo che, dopo aver visto uno strano simbolo tatuato sul collo del cavaliere, gli affida il Santo Graal, dicendogli di proteggerlo e di riportarlo in Spagna ai Cavalieri Custodi nelle mani di Morgano. Il Cavaliere promette di riportare la coppa in Spagna. Durante l’assalto il simbolo marcato sul collo gli salva la vita. Infatti un principe arabo non lo uccide proprio perché vede lo strano simbolo sul collo del cavaliere.

Tornato al campo Re Riccardo gli ordina di rientrare in Spagna e di portare nel viaggio di ritorno anche la bellissima Principessa Sigrid. Arrivato in Spagna, tra magia, streghe, forze del male e combattimenti, scoprirà il vero significato del marchio che porta e la grande importanza del Calice…

Il Cavaliere Del Santo Graal film stasera in tv: trailer

