Il Padrino film stasera in tv 18 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Padrino è il film stasera in tv sabato 18 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Padrino film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: The Godfather

GENERE: Drammatico, Poliziesco

ANNO: 1972

REGIA: Francis Ford Coppola

CAST: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Rudy Bond, John Cazale, Franco Citti, Richard Conte, Richard Bright, Salvatore Corsetto, Sterling Hayden, Corrado Gaipa, Tony Giorgio, Julie Gregg, Angelo Infanti, Morgana King, Diane Keaton, Jeannie Linero, Tere Livrano, Al Lettieri, John Marley, John Martino, Lenny Montana, Alex Rocco, Victor Rendina, Gianni Russo, Al Martino, Simonetta Stefanelli, Vito Scotti, Cardell Sheridan, Talia Shire, Saro Urzì, Abe Vigoda

DURATA: 175 Minuti

Il Padrino film stasera in tv: trama

Vito Corleone (Marlon Brando), emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è diventato un grande padrino, cioè un capo di un’importante famiglia mafiosa. A lui la gente si rivolge per avere favori o per avere giustizia. Il boss ha tre figli, Michael (Pacino), Sonny (Caan), Fredo (Cazale). Un giorno viene gravemente ferito in un attentato. Il figlio Michael prende in mano temporaneamente il comando. Uccide il responsabile dell’attentato e il poliziotto complice, poi fugge in Sicilia.

Al suo rientro in America il padre gli cede il comando e lui introduce sistemi più moderni ed efficaci per gestire gli “affari di famiglia”. Anche lui si è sposato ed ha avuto figli, ma questo aspetto della sua vita privata non lo distoglie dagli impegni di padrino. Mentre Michael è in chiesa per il battesimo del suo ultimo nato si svolge il massacro finale da lui ordinato per eliminare tutti coloro che si sono messi contro di lui.

Il Padrino film stasera in tv: curiosità

Il film ha ottenuto 14 candidature e vinto 4 Premi Oscar, ha vinto un premio ai David di Donatello, 8 candidature e vinto 6 Golden Globes.

Marlon Brando vinse l’Oscar come miglior attore protagonista ma non lo ritirò per protesta contro i trattamenti riservati ai nativi americani.

Il Padrino streaming

Il Padrino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili