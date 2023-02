Piccole donne film stasera in tv 22 febbraio: cast, trama, streaming

Piccole donne è il film stasera in tv mercoledì 22 febbraio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Piccole donne film stasera in tv: cast

La regia è di Greta Gerwig. Il cast è composto da Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel, James Norton, Abby Quinn, Tracy Letts.

Piccole donne film stasera in tv: trama

Il celebre romanzo di Louisa May Alcott torna sul grande schermo – per la settima volta – nella nuova versione scritta e diretta da Greta Gerwig. La storia è quella dell’intramontabile quanto mai attuale vita delle sorelle March, quattro giovani e determinate donne che inseguono i loro sogni e affrontano i problemi tipici della loro età, al tempo della Guerra Civile Americana. A distinguersi tra le quattro sorelle è Jo, indipendente, testarda e alla ricerca della liberà. Jo è in totale contrasto con lo stereotipo della donna del suo tempo ed è determinata ad affermarsi come scrittrice, un sogno per il quale è disposta a tutto. Con il suo temperamento la giovane non solo cerca di realizzare sé stessa, ma cerca di spronare anche le sorelle a fare altrettanto e a perseguire i loro desideri.

Piccole donne streaming

Piccole donne streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Piccole donne film stasera in tv: trailer

