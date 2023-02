Rampage Furia animale film stasera in tv 22 febbraio: cast, trama, streaming

Rampage Furia animale è il film stasera in tv mercoledì 22 febbraio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rampage Furia animale film stasera in tv: cast

La regia è di Brad Peyton. Il cast è composto da Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Will Yun Lee, Marley Shelton, Jack Quaid, Breanne Hill, Matt Gerald, P.J. Byrne, Jason Liles, Destiny Lopez, Emalie Noel, Laura Distin, Gary Weeks, David Dunston.

Rampage Furia animale film stasera in tv: trama

Davis Okoye è un primatologo che ha più facilità a stringere rapporti con le scimmie che con i colleghi. In particolare Davis ha instaurato un legame speciale con George, adorabile gorilla silverback straordinariamente intelligente, di cui si occupa dalla nascita. Le cose cambiano quando un delicato esperimento genetico trasforma George da scimmia gentile a mostro incontrollabile.

Ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo e sul Nord America incombe la minaccia distruttiva di questi nuovi predatori alfa, che spazzano via tutto quel che incontrano lungo il proprio cammino. Per tentare di salvare la situazione e per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico, proprio Okoye decide di collaborare con uno screditato ingegnere genetico per cercare di creare un antidoto! Saranno in grado di impedire in tempo che il pianeta venga devastato?

Rampage Furia animale streaming

Rampage Furia animale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rampage Furia animale film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili