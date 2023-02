L’incredibile storia di Winter il delfino 2 film stasera in tv 25 febbraio: cast, trama, streaming

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 è il film stasera in tv sabato 25 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Charles Martin Smith. Il cast è composto da Morgan Freeman, Ashley Judd, Harry Connick Jr., Kris Kristofferson, Nathan Gamble, Austin Stowell, Juliana Harkavy, Cozi Zuehlsdorff, Austin Highsmith, Bethany Hamilton.

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 film stasera in tv: trama

Sono passati diversi anni da quando il giovane Sawyer e l’attenta squadra dell’Ospedale Clearwater Marine capeggiata dal Dott. Clay Haskett, hanno salvato Winter, un giovane delfino che ha perso la coda dopo essere rimasto incastrato in una trappola per granchi. In cambio, Winter salva l’Acquario, in quanto visitatori iniziarono a fluire da tutte le parti del mondo per conoscere il coraggioso delfino, permettendo così al CMA di espandere la propria missione di Salvare, Riabilitare e Restituire alla natura animali feriti (questo il motto guida del Centro). Purtroppo, però, la mamma adottiva di Winter, l’anziana delfina Panama, muore, lasciando Winter solo o sconsolato, incapace di interagire con chiunque, anche col proprio migliore amico Sawyer. Inoltre, tale perdita rischia di avere ulteriori ripercussioni, poiché per la regolamentazione dei diritti animali negli Stati Uniti, la USDA, Winter non può vivere da solo; infatti, i delfini sono animali sociali e per legge richiedono la compagnia di altri loro simili. Se non riusciranno a trovare un altro delfino femmina per farle compagna, un delfino che Winter accetti, CMA perderà il suo adorato compagno fedele.

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 film stasera in tv: curiosità

La pellicola racconta il seguito della storia del coraggioso delfino Winter, il cui salvataggio e recupero miracoloso, grazie ad un’incredibile coda protesica, lo rese il simbolo della speranza e della perseveranza per il mondo intero nel film di grande successo del 2011, Dolphin Tale.

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 streaming

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili