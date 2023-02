Rapimento alla Casa Bianca film stasera in tv 28 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Rapimento alla Casa Bianca è il film stasera in tv martedì 28 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rapimento alla Casa Bianca film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: First Daughter

GENERE: Thriller

REGIA: Armand Mastroianni

CAST: Mariel Hemingway, Doug Savant, Gregory Harrison, Monica Keena

ANNO: 1999

DURATA: 92 minuti

Rapimento alla Casa Bianca film stasera in tv: trama

Alex McGregor, agente segreto, viene incaricata di proteggere Jess Hayes, la giovane figlia del presidente degli Stati Uniti. L’agente dovrà proteggere la ragazza durante una vacanza in Colorado mentre partecipa ad un tour di rafting organizzato dall’affascinante guida Grant Coleman. Tutto procede per il meglio fino a quando il gruppo non viene intercettato da alcuni fanatici terroristi che rapiscono Jess per chiedere in cambio la liberazione del loro leader. Non hanno però fatto i conti con Grant e soprattutto con Alex, una veterana del servizio, perfettamente di come ci si deve comportare in questi casi :niente concessioni, niente trattative, e l’ipotesi di un fallimento non viene neppure presa in considerazione..

Rapimento alla Casa Bianca film stasera in tv: curiosità

Questo è il primo di tre film con protagonista l’agente speciale donna Alex McGregor, a capo del servizio di sicurezza del presidente degli Stati Uniti.

Del film Rapimento alla Casa Bianca sono stati realizzati due sequel: Complotto alla Casa Bianca e Agguato al presidente. Tutte le tre pellicole sono state dirette da Armand Mastroianni. Mariel Hemingway ha interpretato l’agente segreto Alex McGregor nel primo e nel terzo episodio, mentre nel secondo film il personaggio è stato interpretato dall’attrice Daryl Hannah.

Ecco alcune delle location in cui è stato girato il film: Ku-ring-gai Chase National Park, Bobbin Head, Sydney, New South Wales, Australia

