Bohemian Rhapsody film stasera in tv 1 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Bohemian Rhapsody è il film stasera in tv mercoledì 1 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bohemian Rhapsody film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Biografico, Drammatico, Musicale

ANNO: 2018

REGIA: Dexter Fletcher, Bryan Singer

CAST: Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee, Ben Hardy

DURATA: 106 Minuti

Bohemian Rhapsody film stasera in tv: trama

Un racconto straordinario ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985. Bohemian Rhapsody è una celebrazione di Queen, la loro musica e il loro straordinario cantante principale Freddie Mercury. Freddie ha sfidato gli stereotipi e le convenzioni in frantumi per diventare uno degli intrattenitori più amati del pianeta. Il film traccia la rapida ascesa della band attraverso le loro canzoni iconiche e il suono rivoluzionario. Raggiungono un successo senza eguali, ma Freddie, in una svolta inaspettata, circondato da influenze più oscure, rifugge i Queen in cerca della sua carriera da solista. Dopo aver sofferto molto senza la collaborazione di Queen, Freddie riesce a riunirsi con i suoi compagni di band giusto in tempo per Live Aid. Pur affrontando coraggiosamente una recente diagnosi di AIDS, Freddie guida la band in una delle più grandi performance nella storia della musica rock. La regina cementa un’eredità che continua ad ispirare estranei, sognatori e amanti della musica fino ad oggi.

Bohemian Rhapsody recensione

Rami Malek, l’attore che su grande schermo ha vestito i panni dell’indimenticabile frontman dei Qeen, è un interprete eccezionale. Va elogiata l’estrema meticolosità con la quale l’attore ha ricostruito, attimo dopo attimo, i gesti e i movimenti che caratterizzarono la performance di Mercur. Ma anche gli altri attori regalano performance eccellenti: Gwilym come Brian May, Ben come Roger e Joseph come John sono fantastici. Non è un film che esplora la selvaggia vita privata di Freddie. Sappiamo cosa ha fatto e del suo lato selvaggio. Questo è un film sugli elementi più importanti della vita di Freddie. Vale a dire la band e la sua musica. Bohemian Rhapsody ci mostra invece un uomo alla ricerca della perfezione e della straordinarietà. Mostra come i membri della band, tutti talentuosi, lo abbiano aiutato in questo scopo. Mostra anche la sua gioia, la sua solitudine, oltre ad alcuni dei suoi errori e passi falsi lungo la strada, e naturalmente la sua complessa relazione con Mary Astor, forse l’unica persona che amava veramente. Affronta la sua sessualità, alcune delle conseguenze dei suoi eccessi ed anche l’inizio della sua malattia. Ma tutto ciò con sensibilità e grande rispetto. La pellicola sta riscuotendo successi e incassi ai botteghini dei cinema di tutto il mondo e merita sicuramente la visione non solo da parte dei fan ma di tutti coloro che sono amanti della musica e del cinema.

Bohemian Rhapsody film stasera in tv: curiosità

La coreografa Polly Bennett ha lavorato puntigliosamente con Rami Malek per perfezionare ogni sfumatura dei manierismi di Freddie. Il modo di guardare e di atteggiare il corpo è stato fedelmente riprodotto.

Mary Austin (interpretata da Lucy Boynton ) è stata effettivamente fidanzata con Mercury. E’ l’unica persona a conoscere il luogo in cui si trovano le ceneri dell’artista. Mercury ha assegnato a lei nel suo testamento Garden Lodge, la sua tenuta e la sua residenza londinese. Mercury le ha dedicato la canzone Love Of My Life che ha un ruolo di primo piano nella colonna sonora.

Bohemian Rhapsody streaming

Bohemian Rhapsody streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Bohemian Rhapsody film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili