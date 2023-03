Sapiens un solo Pianeta: anticipazioni puntata 4 marzo 2023

Sapiens un solo Pianeta va in onda stasera in tv sabato 4 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Ogni persona produce fino a mezzo chilo di escrementi al giorno: moltiplicando questo valore per otto miliardi, ovvero il numero di abitanti del pianeta Terra, risulta evidente quanto sia gigantesco il volume di deiezioni umane che ci assediano. Anche le urine, fonte straordinaria di azoto, sono una risorsa preziosa che non siamo in grado di valorizzare. Sabato 4 marzo alle 21:45 su Rai 3, la nuova stagione di “Sapiens” mette al centro una risorsa economica e naturale: le nostre deiezioni corporee.

Attraverso una storia che si snoda nel corso della puntata si affronta il tema della questione igienica, conquista cruciale per lo sviluppo delle nostre civiltà: già in epoca romana le feci erano oggetto di specifica raccolta presso la Porta Stercoraria allo sbocco della Cloaca Maxima e la stessa cosa avveniva in alcune città meridionali dell’Impero cinese del XVIII secolo.

Col tempo i sapiens hanno imparato a sviluppare e progettare infrastrutture capaci di contenere molte malattie infettive, ma oggi dobbiamo cambiare ancora atteggiamento, per fronteggiare le necessità odierne: lavarsi e disinfettarsi ci ha liberato da molti flagelli, più di quanto siano stati in grado di fare i vaccini, ma non possiamo più permetterci di dilapidare il patrimonio metabolico rappresentato dalle nostre feci. La nostra “materia oscura” è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto reintegro dei nutrienti su questo nostro pianeta.

