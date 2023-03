Resta con me torna stasera in tv domenica 19 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Resta con me: trama e anticipazioni 19 marzo 2023

Resta con me – episodio 9. Mentre Alessandro e Paola sembrano ritrovare un po’ di armonia durante le pratiche di adozione di Diego, la squadra indaga sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole è Daniele Ausiello, sospettato di far parte della “banda della lancia termica”, che viene investito da un’auto misteriosa appena prima che Linda e Salvatore facciano scattare le manette: la talpa ha colpito ancora?

Resta con me – episodio 10. Paola scopre che Gennaro, il padre di Diego, era l’informatore di Alessandro e che la sua morte potrebbe essere legata a questa attività. Stanca delle continue bugie del marito, ma ormai intenzionata a tenere Diego con sé, Paola decide di lasciarlo una volta terminate le pratiche per l’adozione. Qualcosa, però, sconvolge tutti i piani: mentre Alessandro finisce a letto con Linda, Cristiana, la madre di Diego – a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale – bussa alla porta di Paola.

