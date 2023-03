FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Lunedì 20 marzo 2023 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 20 marzo 2023

Al centro della sesta puntata: in Egitto, per raccontare la storia dell’antica Biblioteca di Alessandria ed entrare nella nuova Bibliotheca Alexandrina; in Emilia Romagna, vicino Parma, per parlare di fantasmi nel Castello di Bardi; in Piemonte, a Vicoforte, vicino a Cuneo, per salire sopra la cupola ellittica più grande del mondo, nel Santuario Regina Montis Regalis; in Sardegna, a Palau, per vedere la Roccia dell’Orso e chiedersi se esistano pietre e luoghi con capacità curative; in Lombardia, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, per scoprire un pezzo di Luna…

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 20 marzo 2023

Roberto Giacobbo, in Sardegna, indagare su uno dei misteri più affascinanti: la Terra è in grado di produrre energie curative per l’uomo? È possibile che, sul nostro Pianeta, esistano luoghi energicamente positivi e altri negativi? Possibile che sia tutta una questione di sintonizzazione? La squadra di Freedom, partendo dall’incredibile Roccia dell’Orso di Palau, inizia un suggestivo viaggio attraverso i territori sardi, per scoprire luoghi nei quali si dice esistano pietre curative.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 20 marzo 2023

Il team di Freedom si sposta quindi in Egitto, per raccontare la storia della Grande Biblioteca di Alessandria, un vero e proprio faro di cultura dell’antichità, nato dall’incontro tra la filosofia greca e la millenaria civiltà egizia. Un luogo incredibile, dove hanno avuto modo di studiare e confrontarsi alcune delle più grandi menti del passato. Giacobbo entra anche nella nuova Bibliotheca Alexandrina, per mostrarne lo spazio di lettura più ampio al mondo, e scende nei cunicoli sotterranei del vecchio Serapeo, unica parte dell’antica biblioteca non andata distrutta.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 20 marzo 2023

L’Italia è la patria dell’arte e la nostra storia è quanto mai ricca e importante. Ma non tutti sanno che nel Paese, tra i tanti primati c’è anche quello della cupola ellittica più grande del mondo: si trova in Piemonte, nella provincia di Cuneo. Il gruppo di Freedom raggiunge Vicoforte per documentare lo straordinario Santuario Regina Montis Regalis, sormontato da una cupola gigantesca, che non vanta solo il primato di cupola ellittica più grande del mondo, ma ha anche quello dell’affresco a tema unico più grande del mondo. Giacobbo sale e percorre tutta la struttura della cupola, fino ad arrivare a 60 metri di altezza, per mostrarne i particolari da molto vicino.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 20 marzo 2023

A seguire, Giacobbo raggiunge la provincia di Parma per entrare all’interno del Castello di Bardi, che si dice essere infestato da misteriose presenze. Pare che Moroello e Soleste, due innamorati che trovarono una morte tragica, siano rimasti indissolubilmente legati a questo luogo. A tutt’oggi, testimoni e immagini particolari, tra cui la nota foto del cavaliere termico, non hanno trovato spiegazioni scientifiche. Infine, Freedom torna a Milano, all’interno delle stanze del Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, per proseguirne il racconto: questa settimana porta il pubblico nello spazio, alla scoperta di telescopi d’altri tempi, rarissime tute spaziali e oggetti unici, come un preziosissimo frammento di Luna, dal valore inestimabile.

Freedom Oltre Il Confine streaming

Il programma di roberto Giacobbo Freedom Oltre Il Confine streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Freedom Oltre Il Confine social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma Freedom Oltre Il Confine basta andare sull’hashtag ufficiale #FreedomOltreIlConfine, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

Per essere sempre aggiornato su Freedom Oltre Il Confine segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Freedom Oltre Il Confine: link utili