In Darkness Nell’oscurità film stasera in tv 21 marzo: cast, trama, streaming

In Darkness Nell’oscurità è il film stasera in tv martedì 21 marzo 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

In Darkness Nell’oscurità film stasera in tv: cast

La regia è di Anthony Byrne. Il cast è composto da Natalie Dormer, Emily Ratajkowski, Ed Skrein, Joely Richardson, James Cosmo, Neil Maskell, Jan Bijvoet, Bern Collaço, Olegar Fedoro.

In Darkness Nell’oscurità film stasera in tv: trama

Londra. La pianista cieca Sofia (Natalie Dormer) conduce una vita apparentemente tranquilla. Ogni notte viene svegliata dai litigi tra la bella e travagliata Veronique (Emily Ratajkowski) e il padre di quest’ultima, entrambi residenti nello stesso palazzo della protagonista. Una sera le due ragazze si incrociano per puro caso in ascensore, Sofia nota che Veronique è in fuga, è sconvolta, e da lì a breve Sofia sarà testimone della morte della vicina, all’apparenza per suicidio. Ma nulla è come sembra…

In Darkness Nell’oscurità streaming

In Darkness Nell’oscurità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

In Darkness Nell’oscurità film stasera in tv: trailer

