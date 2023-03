Quello che veramente importa film stasera in tv 23 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Quello che veramente importa è il film stasera in tv giovedì 23 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quello che veramente importa film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Paco Arango

CAST: Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Kaitlyn Bernard, Jorge Garcia, Brian Downey, Suresh John

DURATA: 113 Minuti

Quello che veramente importa film stasera in tv: trama

Alex vive in Inghilterra, lavora riparando apparecchi elettrici per conto di una società sull’orlo della bancarotta, frequenta donne già impegnate e beve alcolici come se non ci fosse un domani. La sua esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio Raymond gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, Alex deve tornare per un anno alla casa di famiglia, in Nuova Scozia. Una volta a destinazione, Alex prova a cercare un nuovo lavoro quando scopre di avere il dono di guarire le persone, anche se sembra non crederci.

Quello che veramente importa recensione

Paco Arango con questo film intende promuovere i progetti Dynamo Camp per la terapia ricreativa che accolgono in modo gratuito bambini e affetti da patologie gravi e croniche. Lo stesso regista è membro del board Serious Fun Network di Chrildern, fondato da Paul Newman, a cui il film viene dedicato. Il film è già stato proiettato in Spagna, Messico e altri paesi dell’America Latina riscuotendo grande successo di pubblico.

Quello che veramente importa film stasera in tv: curiosità

In base a una ricerca condotta dall’Università di Yale con i Camp SeriousFun nel mondo, i genitori hanno riportato dei propri figli dopo il periodo al Camp: 78% incremento nella sicurezza in se stessi, 73% un incremento di autostima, 81% un incremento di maturità, 76% un incremento in indipendenza, 72% un accresciuto interesse a partecipare in attività sociali, 79% un’apertura a sperimentare nuove attività e esperienze.

Quello che veramente importa film stasera in tv: trailer

