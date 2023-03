Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald: cast, trama, curiosità, streaming

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald è il film stasera in tv sabato 25 marzo 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Fantasy, Azione, Avventura

ANNO: 2018

REGIA: David Yates

CAST: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Claudia Kim, Callum Turner, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo, Poppy Corby-Tuech

DURATA: 124 Minuti

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald film stasera in tv: trama

Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l’aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). La storia prosegue in Francia. Grindelwald riesce a fuggire dalla prigione e inizia a riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Albus Silente (Jude Law) contatta il suo ex studente Newt Scamander per chiedergli aiuto nella lotta contro il mago oscuro. Ma i pericoli saranno oltre ogni aspettativa mentre ben presto si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso.

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald recensione

Al lavoro in questo secondo prequel della saga di Harry Potter vediamo riunita gran parte della squadra creativa che ha lavorato al primo film Animali fantastici. Ne fanno parte molti premi Oscar: il direttore della fotografia premio Oscar Philippe Rousselot; lo sceneggiatore tre volte premio Oscar Stuart Craig ; la costumista quattro volte premiata con l’Oscar Colleen Atwood e il veterano collaboratore di Yates, il montatore Mark Day che ha montato gli ultimi quattro film di Harry Potter. Film imperdibile per gli appassionati della serie magica.

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald film stasera in tv: curiosità

Questo film è la seconda delle cinque nuove avventure del Wizarding World creato da J.K. Rowling.

La sceneggiatura originale è di J.K. Rowling rielaborata dal premio Oscar Stuart Craig.

Le musiche sono opera del compositore candidato a otto premi Oscar James Newton Howard che ha musicato anche i film Defiance – i giorni del coraggio, Michael Clayton e le serie di Hunger Games.

Newt Scamandro usa una bacchetta magica, pratica la magia e lavora per il Ministero della Magia ma risulta che sia stato espulso da Hogwarts. JK Rowling ha confermato su Twitter che Newt Scamander sarà ancora il protagonista anche dei prossimi film della serie.

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald film stasera in tv: trailer

