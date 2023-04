Resta con me torna stasera in tv sabato 2 aprile 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Resta con me: trama e anticipazioni 2 aprile 2023

Resta con me – episodio 13. Al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla banda per investire Ausiello. Nel veicolo viene rinvenuto l’ugello di una bombola da sub. Alessandro è convinto che il prossimo colpo avrà a che fare con l’acqua, ma nessuno neppure un ladro Nino Capuano esperto di colpi attraverso i sotterranei è disposto ad aiutarlo a individuare un possibile obiettivo.

Resta con me – episodio 14. Cristiana, che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce al figlio. Mentre Alessandro le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà completamente disintossicata, Diego parte alla ricerca di sua madre. Imbattutosi in Tarek e deciso a scoprire come mai è già stato scarcerato, Diego lo affronta con in mano una pistola..

Inoltre è possibile guardare Resta con me streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Resta con me andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella R, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Resta con me basta andare sugli hashtag ufficiali #Restaconme

