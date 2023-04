Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 3 aprile 2023

FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Lunedì 3 aprile 2023 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Lunedì 3 aprile, in prima serata, su Italia 1, Freedom torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro dell’ottava puntata: in Egitto, per scendere nella Piramide di Djoser, a Saqqara, e conoscere il Faraone Gigante, Sanakht; nel Lazio, a Roma, per raccontare la storia della Comunità Ebraica, la più antica della città, ed entrare in antiche catacombe e nel Roseto dell’Aventino; in Campania, a Napoli, per visitare la residenza estiva del Presidente della Repubblica, la splendida Villa Rosebery; in Lombardia, a Mantova, per scoprire uno scrigno di tesori, a Palazzo Te; in Toscana, a San Gimignano, per un Museo in 10 minuti, dove si trova il Museo della Tortura…

La troupe di Freedom si reca a Mantova, per documentare uno dei più bei palazzi d’Italia: Palazzo Te. Un vero e proprio scrigno di tesori dell’arte, che rispecchia il 1.500, un periodo fatto di matrimoni d’interesse, alleanze e intrighi politici. Giacobbo racconta le vicende con cui Federico II Gonzaga ottenne l’ambito titolo di Duca da Carlo V. Per stupire l’imperatore di uno dei più vasti regni che la storia ricordi, venne realizzata la Sala dei Giganti, primo esempio di effetto immersivo della storia: una sala che catapulta a 360 gradi nella realtà virtuale, realizzata attraverso incredibili effetti speciali dell’epoca.

Giacobbo racconta anche la storia della Comunità Ebraica di Roma, la cui presenza nella Città Eterna non ha mai avuto interruzioni per più di 2.000 anni. In diversi siti è ancora oggi possibile leggere il riflesso delle vicende di questa comunità, dagli albori fino alle tragiche vicende della Seconda guerra mondiale. Le telecamere di Freedom seguono le varie tappe di questo percorso millenario: le antiche catacombe, che sorgevano sull’Appia Antica, i luoghi di culto e il vecchio cimitero dell’Aventino, oggi uno dei più importanti roseti al mondo. Un viaggio nella storia di un legame profondo e indissolubile: quello tra l’Urbe ed il popolo israelita.

E poi, nuovamente, in Egitto, per indagare un curioso mistero: è possibile che i primi faraoni avessero residui di sangue divino? Cosa c’è di vero nelle antiche leggende, che parlano di giganti discendenti dalle più note divinità? Freedom scende nelle profondità della Piramide di Djoser che, dopo un attento restauro, è stata riaperta al pubblico, e svela la storia del faraone gigante Sanakht.

Roberto Giacobbo parla anche del Presidente della Repubblica: ma non dalla Casa degli Italiani, il Quirinale, bensì da Napoli, dove si trova una delle sue residenze estive, Villa Rosebery. Grazie a un vero e proprio permesso speciale il team di Freedom è entrato all’interno delle sue stanze dove, nel corso dei decenni, a partire dal 1957, hanno lavorato e abitato dieci presidenti della Repubblica. Luoghi dove è passata la storia: qui fu firmata l’abdicazione del Re Vittorio Emanuele III, di fatto la fine del Regno d’Italia. Infine, una sorpresa: un sotterraneo segreto della Villa, scoperto solo nel 2016 e mai mostrato alle telecamere.

Infine, per la serie dei Musei in 10 minuti la squadra di Freedom raggiunge la Toscana: in provincia di Siena, a San Gimignano, c’è il Museo della Tortura, dove sono esposti alcuni degli strumenti più terribili con cui donne e uomini venivano seviziati nel Medioevo.

